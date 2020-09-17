شكرا لقرائتكم خبر عن إيريك داير: جدول توتنهام المزدحم خطر على صحة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إيريك داير لاعب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه يملك عمقا حقيقيا في تشكيلته هذا الموسم لكن الجدول المزدحم سيكون اختبارا صعبا ويفسح المجال أمام التفكير في صحة اللاعبين.

وربما يلعب توتنهام، الذي خسر 1-صفر أمام إيفرتون في افتتاح الدوري يوم الأحد، تسع مباريات محلية في غضون ثلاثة أسابيع.

وأضاف داير «أعتقد أننا نملك عمقا رائعا في تشكيلتنا والمدرب شدد على أننا لو أردنا النجاح وتحقيق الانتصارات فالأمر يتعلق بالتشكيلة وأداء الفريق.

«لكن لو نظرنا إلى الجدول فهو لا يظهر أي اهتمام بصحة اللاعبين من الناحية البدنية. هل من المنطق أن تطلب من اللاعبين اللعب يوم الأحد ثم الثلاثاء ثم الخميس والأحد والثلاثاء والخميس والأحد».

وتابع «الأمر يبدو أنه لا يوجد أي اهتمام بصحة اللاعبين في هذه الظروف».

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