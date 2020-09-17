ألمانيا تدعو إلى منع إيران من المشاركة في الأولمبياد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت الرابطة الألمانية لألعاب القوى إلى منع إيران من المشاركة في الأولمبياد بسبب إعدامها المصارع الإيراني اليوناني الروماني نافيد أفكاري، وفقا لصحيفة جيروزالم بوست.



وذكر ماكسيميليان كلاين، ممثل السياسة الرياضية الدولية في المنظمة، أن اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)والاتحادات الرياضية الدولية يجب أن تستثني النظام الإيراني من النظام الرياضي الدولي بأثر فوري.

وأكد أن تقاعس اللجنة الأولمبية الدولية غير مقبول، وأنه يجب الاستمرار في السماح للرياضيين الإيرانيين بالمنافسة تحت علم محايد ويجب حمايتهم، كما طالب بمعاقبة النظام والقيادة السياسية في البلاد، وتعليق اللجنة الاولمبية الايرانية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية ".

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وذكرت الرابطة التي تمولها الحكومة الألمانية، في بيان لها إن مقتل نافيد أفكاري على يد النظام الإيراني عمل مروع ضد الإنسانية وانتهاك لا يطاق لحقوق الإنسان للرياضي، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يستمر هذا العمل دون عواقب بالنسبة لإيران.

وأشار البيان إلى أن إيران ليست الدولة الوحيدة في الرياضة الدولية التي تتجاهل حقوق الإنسان، ولكن مع مقتل المصارع نافيد أفكاري البالغ من العمر 27 عامًا، تجاوزت الحدود.

وكان النظام الإيراني أعدم أفكاري يوم السبت، لاحتجاجه على فساد النظام في عام 2018، مما أثار غضبًا عالميًا بسبب مقتل مصارع بريء،

وتزعم السلطات الإيرانية أن أفكاري قتل حارس أمن شركة مياه خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد، لكن الأدلة الدامغة، بما في ذلك اعتراف قسري مؤكد على نطاق واسع، تُظهر أن النظام الإيراني قام على الأرجح بإعدام أفكاري لإسكات الاضطرابات الاجتماعية والعمالية التي عادت إلى الظهور في إيران.

ولفتت الرابطة إلى أن العقوبات الإلزامية الأخرى تشمل تعليق الاتحادات الإيرانية من قبل الاتحادات الدولية المعنية وحظر استضافة أي أحداث رياضية دولية في إيران، وأضافت "يجب ألا يُسمح للنظام الإيراني وممثليه بلفت انتباه الجمهور الإيجابي من الرياضة الدولية. يجب على رعاة الحركة الأولمبية أن ينأوا بوضوح عن النظام الإيراني