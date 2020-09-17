شكرا لقرائتكم تعرف على موقف رامي ربيعة من المشاركة مع الأهلي ضد مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن رامي ربيعة مدافع الفريق يخضع لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد عودته إلي التدريبات الجماعية ، موضحاً أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي وخضع اليوم لجلسة علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة القادمة، ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي غداً موقف ربيعة من مباراة المقاصة وأن كانت الدلائل تُشير إلى صعوبة مشاركته في المباراة، وخاض ربيعة تدريبات بدنية أيضا بالجري حول الملعب علي هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم في إطار البرنامج الموضوع له ، وغادر ربيعة بين شوطي مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري التى إنتهت بالتعادل السلبي بعد شكواه من الإجهاد العضلي..ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الاهلي أزمة قوية في خط الدفاع قبل المباراة الهامة أمام المقاصة بعد إصابة ياسر إبراهيم بفيروس كورونا قبل لقاء الإتحاد السكندري ،الأثنين الماضي في الجولة الـ27 للدوري وهو ما تسبب في إبعاده عن لقاء الإتحاد الذى إنتهى بالتعادل السلبي كما تعرض رامي ربيعة مدافع الفريق للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال المباراة ذاتها ولم يتحدد موقفه من مباراة المقاصة المقبلة ، بينما يغيب محمود متولي مدافع الفريق عن الملاعب لمدة تسعة أشهر تقريباً لإصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ شهر ،كما يفقتد الفريق أحمد فتحي في مباراة المقاصة بسبب بسبب الطرد في لقاء الأتحاد وهو ما زاد من معاناة دفاع الأحمر لأن الجهاز الفني للفريق يضطر أحياناً لتوظيف فتحي في خط الدفاع ويبحث فايلر مع معاونيه سُبل إنهاء أزمة الدفاع إذا ما تأكد غياب ربيعة عن مباراة المقاصة التى يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل حسم بطولة الدوري رسمياً.