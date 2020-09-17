شكرا لقرائتكم جمال محمد على: اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد أول أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه يحق للجنة فتح باب القيد للأندية استعدادا للموسم الجديد يوم 1 أكتوبر المقبل وتحديدا قبل الأربعة أسابيع الأخيرة من عمر الدورى العام هذا الموسم بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وقال جمال محمد على لـ"الخليج 365" إن هناك اجتماع للجنة الخماسية خلال الساعات المقبلة لمناقشة هذا الأمر وإعلان القرار واخطاره لأندية الدورى الممتاز، لافتا إلى أن دورى القسم الثانى سيتم استئنافه يوم 20 سبتمبر الجارى بنفس الشروط مع تنفيذ كافة الاجراءات الطبية المتبعة فى الدورى الممتاز.

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وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة القانونية بالاتحاد الدولى، لمناقشة مستجدات خارطة الطريق فى اتحاد الكرة، وتحديدا موعد عقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاعتماد اللائحة الجديدة وموعد الانتخابات المقبلة، وكان من المقرر عقد الجلسة الخميس الماضى لكن تم تأجيلها نظرًا لإرسال اتحاد الكرة تعديلًا جديدا على أحد بنود لائحة النظام الأساسى حتى يراجعه الفيفا، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة مع الفيفا موعدا مبدئيا لعمومية تعديل اللائحة تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

فى سياق متصل، شهد مقر اتحاد الكرة تعليق العديد من الصور للراحل عزمى مجاهد داخل أروقة اتحاد الكرة من قبل اللجنة الخماسية والموظفين والعاملين بالمبنى، خاصة أن الراحل عزمي مجاهد كان يحظى بحب وشعبية جارفة داخل الجبلاية، وتحديداً العاملين بالمبني، حيث كان يتواصل معهم بصفة مستمرة ويتدخل في أي أزمات تواجههم.

شهدت مراسم دفن وتشييع جثمان عزمى مجاهد نجم الكرة الطائرة بنادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، حضور عدد من رموز ونجوم الرياضة، على رأسهم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وأحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر وعضو الزمالك السابق، ومحمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ومحمد فضل وأحمد عبدالله عضوى الجبلاية وخالد جلال المدير الفني لنادى مصر، ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.