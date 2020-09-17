شكرا لقرائتكم جمال محمد على عن أزمة منتخب الشباب: صحيحة.. والدورى سينتهى 23 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مسابقة الدورى العام فى مصر ستنتهى يوم 23 أكتوبر المقبل، وسيتم حسم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للأندية المصرية المشاركة فى بطولات افريقيا وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز فى وقت لاحق.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات لبرنامج صباحكم رياضة عبر أثير الشباب والرياضة، إن الدورى سينتهى يوم 23 أكتوبر المقبل حتى نتيح الفرصة لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين لتجميع اللاعبين قبل السفر إلى تونس للمشاركة فى تصفيات بطولة أمم افريقيا للشباب خاصة وأن هناك عدد كبير من لاعبى هذا المنتخب يشاركون فى الدورى الممتاز.

وأوضح جمال محمد على أنه يرى أن أزمة رفض الأندية السماح للاعبيها بالانضمام للمنتخب هى أزمة إيجابية وصحية ، خاصة وأن هناك عدد كبير من اللاعبين يعتبرون القوام الأساسى فى فرقهم من منتخب الشباب مثل احمد عيد وأسامة فيصل وحسام أشرف لاعبى الزمالك وابراهيم عادل فى بيراميدز والعربى بدر فى الأهلى، لكنهم فى نفس الوقت يجب ان يحصلوا على فترة كافية مع منتخب الشباب للتأقلم قبل التصفيات.

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واجتمع الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،والمشرف على منتخب الشباب، مع الجهاز الفني للفريق بقيادة ربيع ياسين، للاطمئنان على تحضيرات المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في تونس خلال نوفمبر المقبل، وتم الاجتماع على هامش المباراة الودية بين منتخب الشباب مع نادي حلوان بالملعب الفرعي باستاد القاهرة.

ونقل نائب رئيس اللجنة الخماسية شكر اللجنة للجهاز الفني لمنتخب الشباب على جهودهم التي بذلوها مع الفريق في ظل ظروف تفشي فيروس "كورونا"، ومساهمتهم في وجود العديد من اللاعبين الذين يشاركون مع أنديتهم في الدوري الممتاز مثل أسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحسام أشرف في الزمالك، وإيراهيم عادل مع بيراميدز، وعربي بدر مع الأهلي، ومحمد شحاتة مع طلائع الجيش، وزياد كمال مع إنبي، وزياد فرج مع المصري وغيرهم من اللاعبين المتميزين.

ووعد الدكتور جمال محمد علي بالتدخل لدى أندية الدوري الممتاز للسماح للاعبيها بالاشتراك في المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب المقرر انطلاقه الجمعة المقبل.