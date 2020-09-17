شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يعلن جاهزية حسين الشحات لمواجهة الأهلي ضد مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن حسين الشحات لاعب الفريق أصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من أثار جراحة الفتاق التي أجراها مؤخراً ، موضحاً أن اللاعب شارك في مران اليوم ،الخميس، بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية وبات جاهزاً للمرحلة المقبلة وبات اللاعب بذلك جاهزاً لمباراة المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز حال رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر في ذلك.

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وجاء انتظام الشحات في تدريبات الأهلي الجماعية بدءاً من اليوم بعد الإنتهاء من برنامج التأهيل الذى بدأه قبل أسبوعين تقريباً فى بداية رحلة العودة للملاعب عقب إجراء جراحة "الفناق" منذ ثلاثة أشهر وتحديداً يوم 21 يونيو الماضى.

من ناحية أخرى، يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد، ويُفاضل مسئولو النادى بين المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى للاستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبى الجديد.