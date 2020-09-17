شكرا لقرائتكم ريكاردو يطالب بتسجيلات لفريق إنبى قبل موقعة الإسماعيلي فى بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلي من جهازه المعاون تسجيلات لفريق إنبى لدراسته للتعرف على نقاط القوة والضعف فى الفريق البترولى قبل ملاقاته و المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، ووافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة على انضمام محمد سعد للعمل محللا للاداء ومخططا للاحمال بفريق الكرة الأول بالنادى.

وسبق لمحمد سعد العمل مع المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو بجانب مواطنه رودلفو مدرب الأحمال ضمن صفوف الدراويش بجانب أندية آخرى بالدورى السعودى.

ويأتى انضمام محمد سعد بناءًا على طلب المدرب البرازيلى ، فى إطار سعيه على دراسة المنافسين بشكل أدق فضلا عن تحديد نقاط القوة والضعف، بالإضافة لمتابعة مباريات الفريق وإطلاع الجهاز الفني للفريق عنها أول بأول أثناء المواجهات بالمنافسات المختلفة، وإعداد تقارير خاصة بأرقام وإحصائيات مع اعداد حالات فنية بغية خدمة الجهاز الفني اثناء عمله.

وعبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه عن أداء اللاعبين برغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب ، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانوا خارج الحسابات فى الفترة الماضية".

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وواصل "اللاعبون بدأو فى استيعاب جانب من خططى ، ومع الوقت سيظهر ذلك على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة"، واستكمل مدرب الإسماعيلى "معدل أعمار اللاعبين جيد للغاية هم فقط يحتاجون لمزيد من الانسجام ، سأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأزمة الأهم للفريق وهو غياب الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على مجريات اللعب".

واختتم ريكاردو حديثه قائلا "لدينا أمور مهمة هذا الموسم وهو تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى واعد الجماهير بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما الموسم الجديد".

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 فى المركز الثالث للدورى، كما يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 31 في المركز العاشر بجدول الدوري .

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير لكن نجح المقاولون في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمى.