شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى يدعو جهاز الاتحاد السكندري واللاعبين على مأدبة غذاء "لم الشمل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى الدعوة للجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف واللاعبين الى مأدبة غداء فى تمام الخامسة عقب تدريب الفريق والذى يبدأ فى الثالثة عصرا بأحد مطاعم الإسكندرية لشكرهم على الأداء والروح فى مباراة الأهلى الماضية وتحفيزهم قبل مباراة المقاولون العرب فى الأسبوع الـ 27 والمقرر لها الأحد المقبل بالجبل الأخضر.

ويسعى طلعت يوسف إلى استثمار الروح العالية للاعبين لتحقيق الفوز على المقاولون العرب للإستمرار فى الزحف نحو المربع الذهبى .

ويغيب عن لقاء المقاولون العرب الحارس عماد السيد و محمد أنور للإصابه و نور السيد للاستبعاد بقرار من طلعت يوسف المدير الفنى.

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أكد محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قيمة رياضية كبيرة لما له من تاريخ كبير داخل قلعة الشاطبى سواء لاعباً أو مدرباً ، موضحاً أن دعم مجلس إدارة النادى لعميد مدربى الدورى بلا حدود فهو أحد أبناء النادي المخلصين .

وأشار رئيس النادي أن طلعت يوسف علامة فى التدريب المصري وأنه لن ينسى موقفه الرائع و النبيل تجاه نادى الاتحاد السكندرى ، و موافقته على تولى مسئولية الفريق الموسم الماضى دون تردد في ظروف صعبة لا يمكن أن يقبلها إلا أحد أبناء النادى الأوفياء فقيمته الفنية الكبيرة ليست محل جدال .

و أوضح رئيس النادى فى تصريحات صحفية أن أستمرار طلعت يوسف على رأس المنظومة الفنية للفريق الأول لكرة القدم كان أبرز أهتمامات جماهير الثغر مطلع هذا الموسم ، و في ذات الوقت تماشى هذا الاتجاه تماماً مع قناعات مجلس إدارة النادى بقدراته الفنية الكبيرة و هو ما أكدته النتائج الجيدة التي حققها الفريق قبل توقف المسابقة بسبب أزمة فيروس كورونا .