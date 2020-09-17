شكرا لقرائتكم الأهلى يعد جماهيره بوجود حقيقى لخطة مستقبل 2050 قبل نوفمبر 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد مجلس إدارة النادي الأهلى ، جماهير ناديه بتنفيذ خطة مستقبل 2050 التى أعلن عنها النادى الأحمر مساء أمس قبل نهاية مدة المجلس الحالى فى نوفمبر 2021 ، وقال شريف فؤاد بمداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"قرارات مجلس ادارة النادى الاهلى التى أعلنت بالأمس تعتبر ثورة فى طموحات القلعة الحمراء ، ويجب أن يفصل البعض بين تأسيس شركات تحمل إسم الاهلى ويكون صاحب إدارة النادى وبين الخصخصة "

وقال شريف فؤاد المتحدث الإعلامي للقلعة الحمراء :" الأهلى لن يتخصخص ، النسبة الحاكمة فى أى شركة سيتم تأسيسها ستكون حق للأهلى ، مجلس القلعة الحمراء يبحث عن أفكار خلاقة لمواكبة التطور ووضع الاهلى فى مصاف الاندية العالمية ، ويجب أن نفرق بين حق الانتفاع وبين إستمرار وجود حلم مشروع لجماهير الاهلى بإمتلاك ستاد خاص بالأهلى"

وأكمل شريف فؤاد :"مجلس الاهلى يعمل منذ أول يوم لإنتخابه نحو إمتلاك ستاد ومدينة رياضية متكاملة ، عن طريق التعرف على الخبرات الخارجية والاستفادة منها لاسيما أن المجلس الحالى يضم كوارد تملك خبرات هائلة فى هذا الشأن ، لذا يبقى التوجه هو إنشاء مدينة رياضية مملوكة للأهلى على أرض ملكيتها الخاصة للأهلى مع الاعتراف أن الحصول على حق انتفاع ستاد السلام والاهلى هو نقلة نوعية كبيرة بالتعاون مع شركة ستادات وكن مجلس الاهلى لن يكتفى بذلك ولن يتوقف نحو تحقيق حلم جماهيره بإنشاد ستاد الاهلى"

وتابع شريف فؤاد :"أعلم أن الجماهير سئمت الحديث عن أحلام وترغب فى تحقيق شىء على أرض الواقع لذا أؤكد أن قبل نوفمبر 2021 وهى نهاية مدة المجلس الحالى سيكون هناك شىء على أرض الواقع فى الثلاث شركات التى تم الاعلان عن تأسيسها حتى لايبقى الأمر مجرد وعود براقة "

وأوضح شريف فؤاد :" قريباً سوف نعلن تفاصيل الاحتفال بمرور 20 عاماً على تتويج الاهلى بجائزة نادى القرن بالتعاون مع شركة برزنتيشين حتى نخرج بأجمل أحتفالية".

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وأسند مجلس الأهلي لمحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق والاستثمار، تنسيق الملف التنظيمي للاحتفالية بالتعاون مع منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة «برزنتيشين» ونائبه زكى عبد الحميد، وعمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة الراعية.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تحديد يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 نوفمبر المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للسنة المنقضية.

وقررمجلس الأهلي تشكيل ثلاث لجان، لهذه الشركات الثلاث على النحو التالي- لجنة برئاسة المهندس خالد مرتجي، وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطي، عضوي المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلي لكرة القدم.

- لجنة برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وعضوية محمد الجارحي ومحمد سراج، عضوي المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة استاد النادي الأهلي.

- لجنة برئاسة إبراهيم الكفراوي وعضوية رانيا علواني ومهند مجدي وجوهر نبيل، أعضاء المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلي للسياحة.

وتقوم اللجان الثلاث بتقديم تصوراتها الشاملة بعد الدراسة إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع له في ديسمبر المقبل، تمهيدًا للإعلان عن بدء هذه الشركات مهام عملها، لتحقيق طموحات النادي وأعضائه وجماهيره على كافة المستويات.