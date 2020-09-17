شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلي يهزم الزمالك في القمة رقم "100" بالدوري بهدف نظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل 17 سبتمبر 2007 ، أقيمت القمة رقم "100" لمسابقة الدورى، ضمن فاعليات الجولة الخامسة، والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف بديع للماجيكو محمد أبوتريكة في شباك محمد عبدالمنصف في الدقيقة 37 من الشوط الأول ، أدار المباراة الحكم الكرواتي ايفان بيبك الذي احتسب ضربة جزاء أهدرها شادي محمد وتصدي لها أوسة.

جاء تشكيل مباراة القمة رقم 100 على النحو التالي ، تشكيل الزمالك بقيادة الهولندي رود كرول:محمد عبدالمنصف، أحمد غانم سلطان، كريم ذكري، محمود فتح الله، التونسي وسام العابدي، أحمد مجدي (مجدي عطوة)، علاء عبدالغني، محمد أبوالعلا (أسامة حسن)، محمود عبدالرازق شيكابالا، عبدالحليم علي (جمال حمزة)، عمرو زكي.

تشكيل الأهلي بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه :عصام الحضري، عماد النحاس، أحمد السيد، شادي محمد، محمد بركات، محمد شوقي، حسام عاشور، حسن مصطفي (وائل جمعة)، الأنجولي جيلبرتو (إسلام الشاطر)، محمد أبوتريكة (عماد متعب)، الأنجولي أمادو فلافيو.

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وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.