شكرا لقرائتكم أحمد سامى يتحدث عن أسباب رحيله عن طنطا وطموحاته مع سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد سامى المدير الفنى لسموحة سعادته الشديدة بالفوز الغالى الذى حققه فريقه على حساب الجونة مؤكداً أنه يفكر فى كل مباراة على حدى ولايشغل باله بالوصول لأى مركز فى المسابقة ، وقال سامى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" واجهنا الجونة بتركيز وإصرار شديد لانه من أحسن الفرق فى الدوري رغم ترتيبه المتراجع بجدول المسابقة ، حرصت على تحفيظ اللاعبين ضرورة التحرك بشكل جماعى سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية وهو ماتحقق بالفعل".

ويضيف أحمد سامى :"لا أشغل بالى حالياً بالوصول لأى مركز فقط أركز على كل مباراة وضرورة حصد نقاطها فى ظل قتال الفرق حالياً على حصد النقاط وبنهاية الموسم سنكون وصلنا لاهدافنا"

وعن الرحيل عن تدريب طنطا قال المدير الفنى لسموحة :"لم أترك طنطا من أجل تدريب سموحة مثلما ردد البعض ، المسـألة تتلخص في أنها نصيب فلقد اعتذرت عن الاستمرار مع طنطا ثم تلقيت اتصالا من المهندس محمد فرج عامر رئيس سموحة يسألنى عن حقيقة اعتذارى عن تدريب طنطا وحينما اخبرته أن الامر صحيح أبلغنى برغبته فى تواجدى معه مع سموحة ووافقت على الفور".

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وتابع أحمد سامى :"لعبت مباراتين فى 4 أيام مع طنطا ومع الاحترام للاعبين ومجلس الادارة والجمهور شعرت بصعوبة الموقف ، شعرت أنى لن أستطيع تحقيق شىء ، وللعلم لم أوقع عقود مع طنطا ولم أتقاضى أى أموال"

استعاد فريق سموحة نغمة الإنتصارات من جديد بعد فوزه الغالى على الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الـ27 للدورى ، ليرتفع رصبده إلى 36 نقطة ويرتقى للمركز السابع ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 28 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب .

تقدم السيد فريد لسموحة فى الدقيقة 38 من رأسية متقنة بعد ضربة ركنية نفذها ناصر ماهر بنجاح من الجانب الأيمن ارتقى لها مدافع الموج الأزرق وأخطأها عمر رضوان حارس الجونة لتعلن عن هدف التقدم لسموحة ، وفى الدقيقة 65 أشهر طارق مجدى حكم اللقاء الكارت الأحمر مباشرة فى وجه عمر رضوان حارس الجونة واحتسب ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الفريق الأزرق يتصدى لها حليمو ويضعها مباشرة فى مرمى محمود الغرباوى الحارس البديل لأبناء البحر الأحمر معلنا عن الهدف الثانى لفريقه ، وفى الدقيقة 74 نجح البديل والتربواليا مهاجم الجونة من إحراز الهدف الأول لفريقه لتشتعل المباراة بعدها ويضغط لاعبو الجونة بغية إدراك هدف التعادل وسط استبسال دفاعى كبير من لاعبى سموحة حتى اطلق طارق مجدى صافرة نهاية اللقاء