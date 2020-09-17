شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. عماد متعب يسجل أول أهدافه مع الأهلي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 2004 ، سجل عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أول أهدافه الرسمية مع المارد الأحمر، حيث هز شباك أسمنت السويس في أول مبارياته في الدورى، والتي انتهت بفوز الأهلى "3-0" بالسويس، وسجل متعب هدفين، وأسامة حسنى هدفا ، وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.

كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما ، كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

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وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات ، عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة.

شارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية ، كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".

في 31 يوليو 2018 ، أعلن عماد متعب اعتزال الساحرة المستديرة بعد مشوار حافل بالإنجازات والبطولات مع الكرة المصرية والاتجاه للعمل الإعلامى، وقضى قناص الأهلى آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر ويعلن اعتزاله لكرة القدم.