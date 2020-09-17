شكرا لقرائتكم شوبير: فيريرا لن يعود لتدريب الزمالك .. وكارتيرون سيرحل عن التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير، أن الزمالك لن يتعاقد مع الثلاثى جونيس وفيريرا وجاريدو، مشيراً إلى أن الفرنسى كارتيرون سيرحل عن التعاون السعودى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" افتكروا كلامى كارتيرون مش هيكمل عقده مع التعاون السعودى ، حتى لو حصل على قيمة عقد موسم كامل من الموسمين الذين وقع عليهم إلا أنه سيرحل عن التعاون وممكن يرجع الزمالك ويطلب العودة لتدريب الفارس الابيض أو يعود للتدريب فى الكرة المصرية مجدداً وبردو أفتكروا كلامى"

وتابع شوبير:"جاريدو وجونيس وفيريرا لن يتولوا تدريب الزمالك والأيام بينا وهتثبت صحة كلامى ، ومفيش مدرب مصرى هيدرب الزمالك ، النادى الابيض وضع ميزانية مليون دولار للتعاقد مع مدرب اجنبى وهى ميزانية لا تأتى بمدرب كبير ، مثلا فيريرا المدرب العظيم راتبه يعادل المليون دولار ثلاثة مرات ولايزال لديه مشكلة مع الزمالك منظورة فى المحاكم ويطالب بتعويضه ورغم أنه مدرب عظيم وأخر من توج الزمالك معه بالدوري ولكنه لن يعود لتدريب الفارس الابيض"

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وأكمل شوبير:"لو نجح الزمالك فى إبعاد حميد أحداد عن المشاركة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دوري الابطال الافريقى سيكون نجاح كبير للقلعة البيضاء لانه لاعب مؤثر للغاية فى تشكيلة بطل المغرب".

وعن صفقات الاهلى قال شوبير :" فى مفاوضات مع المغربى بدر بانون والجزائرى يوسف بلايلى ولاعبان من شمال أفريقيا ، لن يتم التعاقد مع الاربعة ولكن جارى المفاضلة بينهم ، وتأكد رحيل لاعب اجنبى عن الاهلى الكل عارفه ، وهناك لاعب اجنبى كان بيلعب خارج الفريق من الوارد أن يكمل مسيرته بالخارج ولاعب أخر أجنبى سيتم منحة فرصة أخيرة لو لم يستغلها سوف يرحل أيضاً"

وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الإرتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.