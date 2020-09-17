شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم البرتغالى باتشيكو المرشح لتدريب الزمالك فى مهمته الأولى مع الأبيض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى السابق للزمالك، أحد أقرب المرشحين لتولى قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وفسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضى ودفع الشرط الجزائى.

وجاءت تصريحات المستشار مرتضى منصور أمس بأن المدير الفنى الجديد للزمالك سبق وتولى قيادة الفريق، لتزيد التكهنات حول اقتراب باتشيكو من العودة مرة أخرى لقيادة الزمالك، وفى التقرير التالى نستعرض مشوار باتشيكو مع الزمالك فى ولايته الأولى.

تعاقد الزمالك مع باتشيكو فى أكتوبر 2014 خلفا لحسام حسن، ولكنه رحل عن الفريق مطلع عام 2015 بعد 3 أشهر فقط، خاض خلالها 12 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

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أول مباراة لباتشيكو مع الزمالك انتهت بالتعادل السلبى أمام وادى دجلة، ثم حقق الفوز على سموحة 2/0 ، والاتحاد السكندرى 1/0 ، وحرس الحدود 2/0 ، والرجاء 3/2 والمصري 1/0 ، وتعادل امام الإسماعيلي 0/0 ، وعاد للفوز على المقاصة 3/1 والأسيوطي 1/0 ، بينما تلقى الخسارة الوحيدة أمام انبي بهدفين نظيفين، قبل الفوز في اخر مباراة له علي دمنهور 2/1 ويرحل الى الشباب السعودى.

يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، اليوم، الخميس، عقب المران الختامى للفريق استعدادا لمواجهة أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا.