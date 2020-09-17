شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يطلب تسجيلات فريق إنبى قبل موقعة بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، من جهازه المعاون تسجيلات لفريق إنبى لدراسته والتعرف على نقاط القوة والضعف فى الفريق البترولى قبل ملاقاته فى المباراة المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

من ناحية أخرى، وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة على انضمام محمد سعد للعمل محللا للأداء ومخططا للأحمال بفريق الكرة الأول بالنادى.

وسبق لمحمد سعد العمل مع المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو بجانب مواطنه رودلفو مدرب الأحمال ضمن صفوف الدراويش بجانب أندية آخرى بالدورى السعودى.

ويأتى انضمام محمد سعد بناءً على طلب المدرب البرازيلى، فى إطار سعيه على دراسة المنافسين بشكل أدق فضلا عن تحديد نقاط القوة والضعف، بالإضافة لمتابعة مباريات الفريق وإطلاع الجهاز الفنى للفريق عنها أول بأول أثناء المواجهات بالمنافسات المختلفة، وإعداد تقارير خاصة بأرقام وإحصائيات مع اعداد حالات فنية بغية خدمة الجهاز الفنى أثناء عمله.

وعبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه عن أداء اللاعبين رغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين أعتبرها من أهم المكاسب، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانوا خارج الحسابات فى الفترة الماضية".

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وأضاف، "اللاعبون بدأوا استيعاب جانب من خططى، ومع الوقت سيظهر ذلك على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة"، واستكمل مدرب الإسماعيلى "معدل أعمار اللاعبين جيد للغاية هم فقط يحتاجون لمزيد من الانسجام، سأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأزمة الأهم للفريق وهو غياب الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على مجريات اللعب".

واختتم ريكاردو حديثه قائلا "لدينا أمور مهمة هذا الموسم وهو تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى واعد الجماهير بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما الموسم الجديد".

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 فى المركز الثالث للدورى، كما يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 31 فى المركز العاشر بجدول الدورى .

تقدم الإسماعيلى فى الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير لكن نجح المقاولون فى إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمى.