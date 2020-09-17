شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك فى القمة رقم "100" بالإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل 17 سبتمبر 2007 أقيمت القمة رقم "100" لمسابقة الدورى، ضمن فعاليات الجولة الخامسة، وانتهت بفوز الأهلى بهدف رائع للماجيكو محمد أبوتريكة فى شباك محمد عبد المنصف بالدقيقة 37 من الشوط الأول، أدار المباراة الحكم الكرواتى ايفان بيبك الذى احتسب ضربة جزاء أهدرها شادى محمد وتصدى لها أوسة.

جاء تشكيل مباراة القمة رقم 100 على النحو التالى، تشكيل الزمالك بقيادة الهولندى رود كرول: محمد عبدالمنصف، أحمد غانم سلطان، كريم ذكري، محمود فتح الله، التونسى وسام العابدي، أحمد مجدى (مجدى عطوة)، علاء عبدالغني، محمد أبوالعلا (أسامة حسن)، محمود عبدالرازق شيكابالا، عبدالحليم على (جمال حمزة)، عمرو زكي.

تشكيل الأهلى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه ضم كلا من: عصام الحضري، عماد النحاس، أحمد السيد، شادى محمد، محمد بركات، محمد شوقي، حسام عاشور، حسن مصطفى (وائل جمعة)، الأنجولى جيلبرتو (إسلام الشاطر)، محمد أبوتريكة (عماد متعب)، الأنجولى أمادو فلافيو.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.