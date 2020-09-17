شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يعلن موعد انتهاء الدورى الممتاز ويؤكد: أزمة منتخب الشباب صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مسابقة الدورى العام فى مصر ستنتهى يوم 23 أكتوبر المقبل، وسيتم حسم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للأندية المصرية المشاركة فى بطولات أفريقيا وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز فى وقت لاحق.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة، فى تصريحات لبرنامج صباحكم رياضة عبر أثير الشباب والرياضة، إن الدورى سينتهى يوم 23 أكتوبر المقبل حتى نتيح الفرصة لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين لتجميع اللاعبين قبل السفر إلى تونس للمشاركة فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب خاصة أن هناك عدداً كبيراً من لاعبى هذا المنتخب يشاركون فى الدورى الممتاز.

وأوضح جمال محمد على أنه يرى أن أزمة رفض الأندية السماح للاعبيها بالانضمام للمنتخب أزمة إيجابية وصحية، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين يعتبرون القوام الأساسى فى فرقهم من منتخب الشباب مثل أحمد عيد وأسامة فيصل وحسام أشرف لاعبى الزمالك وإبراهيم عادل فى بيراميدز والعربى بدر فى الأهلى، لكنهم فى نفس الوقت يجب أن يحصلوا على فترة كافية مع منتخب الشباب للتأقلم قبل التصفيات.

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واجتمع الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم،والمشرف على منتخب الشباب، مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة ربيع ياسين، للاطمئنان على تحضيرات المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها فى تونس خلال نوفمبر المقبل، وتم الاجتماع على هامش المباراة الودية بين منتخب الشباب مع نادى حلوان بالملعب الفرعى باستاد القاهرة.

ونقل نائب رئيس اللجنة الخماسية شكر اللجنة للجهاز الفنى لمنتخب الشباب على جهودهم التى بذلوها مع الفريق فى ظل ظروف تفشى فيروس "كورونا"، ومساهمتهم فى وجود العديد من اللاعبين الذين يشاركون مع أنديتهم فى الدورى الممتاز مثل أسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحسام أشرف فى الزمالك، وإيراهيم عادل مع بيراميدز، وعربى بدر مع الأهلي، ومحمد شحاتة مع طلائع الجيش، وزياد كمال مع إنبي، وزياد فرج مع المصرى وغيرهم من اللاعبين المتميزين.

ووعد الدكتور جمال محمد على بالتدخل لدى أندية الدورى الممتاز للسماح للاعبيها بالاشتراك فى المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب المقرر انطلاقه الجمعة المقبل.