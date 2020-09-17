شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يجتمع بجهاز الاتحاد واللاعبين على مأدبة غداء لتحفيزهم للفوز على المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، الدعوة للجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف واللاعبين لمأدبة غداء فى الخامسة مساء عقب تدريب الفريق والذى يبدأ فى الثالثة عصرا بأحد مطاعم الإسكندرية، لشكرهم على الأداء والروح فى مباراة الأهلى الماضية وتحفيزهم قبل مباراة المقاولون العرب فى الأسبوع الـ 27 والمقرر لها الأحد المقبل بالجبل الأخضر.

ويسعى طلعت يوسف لاستثمار الروح العالية للاعبين لتحقيق الفوز على المقاولون العرب لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى .

ويغيب عن لقاء المقاولون العرب الحارس عماد السيد ومحمد أنور للإصابة ونور السيد للاستبعاد بقرار من طلعت يوسف المدير الفنى.

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وأكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم قيمة رياضية كبيرة لما له من تاريخ كبير داخل قلعة الشاطبى سواء لاعباً أو مدرباً، موضحاً أن دعم مجلس إدارة النادى لعميد مدربى الدورى بلا حدود فهو أحد أبناء النادى المخلصين .

وأشار رئيس النادى إلى أن طلعت يوسف علامة فى التدريب المصرى وأنه لن ينسى موقفه الرائع والنبيل تجاه نادى الاتحاد السكندرى، وموافقته على تولى مسئولية الفريق الموسم الماضى دون تردد فى ظروف صعبة لا يمكن أن يقبلها إلا أحد أبناء النادى الأوفياء فقيمته الفنية الكبيرة ليست محل جدال .

وأوضح رئيس النادى فى تصريحات صحفية أن استمرار طلعت يوسف على رأس المنظومة الفنية للفريق الأول لكرة القدم كان أبرز اهتمامات جماهير الثغر مطلع هذا الموسم، وفى ذات الوقت تماشى هذا الاتجاه تماماً مع قناعات مجلس إدارة النادى بقدراته الفنية الكبيرة و هو ما أكدته النتائج الجيدة التى حققها الفريق قبل توقف المسابقة بسبب أزمة فيروس كورونا .