شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعد جماهيره بوجود حقيقى لخطة مستقبل 2050 قبل نوفمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد شريف فؤاد، المتحدث الإعلامى للنادى الأهلى، جماهير ناديه بتنفيذ خطة مستقبل 2050 التى أعلن عنها النادى الأحمر مساء أمس قبل نهاية مدة المجلس الحالى فى نوفمبر 2021، وقال شريف فؤاد بمداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "قرارات مجلس إدارة النادى الأهلى التى أعلنت بالأمس تعتبر ثورة فى طموحات القلعة الحمراء، ويجب أن يفصل البعض بين تأسيس شركات تحمل اسم الأهلى ويكون صاحب إدارة النادى وبين الخصخصة ."

وأضاف شريف فؤاد، "الأهلى لن يتخصخص، النسبة الحاكمة فى أى شركة سيتم تأسيسها ستكون حقا للأهلى، مجلس القلعة الحمراء يبحث عن أفكار خلاقة لمواكبة التطور ووضع الأهلى فى مصاف الأندية العالمية، ويجب أن نفرق بين حق الانتفاع وبين استمرار وجود حلم مشروع لجماهير الأهلى بامتلاك استاد خاص بالأهلى".

وتابع شريف فؤاد، "مجلس الأهلى يعمل منذ أول يوم لانتخابه نحو امتلاك استاد ومدينة رياضية متكاملة، عن طريق التعرف على الخبرات الخارجية والاستفادة منها لاسيما أن المجلس الحالى يضم كوارد تملك خبرات هائلة فى هذا الشأن، لذا يبقى التوجه هو إنشاء مدينة رياضية مملوكة للأهلى على أرض ملكيتها الخاصة للأهلى مع الاعتراف أن الحصول على حق انتفاع ستاد السلام والأهلى هو نقلة نوعية كبيرة بالتعاون مع شركة استادات ولكن مجلس الأهلى لن يكتفى بذلك ولن يتوقف نحو تحقيق حلم جماهيره بإنشاد استاد الأهلى".

وأوضح شريف فؤاد قائلا، "أعلم أن الجماهير سئمت الحديث عن أحلام وترغب فى تحقيق شىء على أرض الواقع، لذا أؤكد أنه قبل نوفمبر 2021 وهى نهاية مدة المجلس الحالى سيكون هناك شىء على أرض الواقع فى الثلاث شركات التى تم الإعلان عن تأسيسها حتى لا يبقى الأمر مجرد وعود براقة ".

وأضاف شريف فؤاد، "قريباً سوف نعلن تفاصيل الاحتفال بمرور 20 عاماً على تتويج الأهلى بجائزة نادى القرن بالتعاون مع شركة برزنتيشين حتى نخرج بأجمل احتفالية".

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وأسند مجلس الأهلى لمحمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي، والدكتور سعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق والاستثمار، تنسيق الملف التنظيمى للاحتفالية بالتعاون مع منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة «برزنتيشين» ونائبه زكى عبد الحميد، وعمرو وهبي، المدير التنفيذى للشركة الراعية.

كما قرر مجلس إدارة النادى الأهلي، تحديد يومى الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 نوفمبر المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية فى اجتماعها الأول، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للسنة المنقضية.

وقررمجلس الأهلي تشكيل ثلاث لجان، لهذه الشركات الثلاث على النحو التالي- لجنة برئاسة المهندس خالد مرتجي، وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطي، عضوى المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلى لكرة القدم.

- لجنة برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وعضوية محمد الجارحى ومحمد سراج، عضوى المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة استاد النادى الأهلي.

- لجنة برئاسة إبراهيم الكفراوى وعضوية رانيا علوانى ومهند مجدى وجوهر نبيل، أعضاء المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلى للسياحة.

وتقوم اللجان الثلاث بتقديم تصوراتها الشاملة بعد الدراسة إلى مجلس الإدارة فى أول اجتماع له فى ديسمبر المقبل، تمهيدًا للإعلان عن بدء هذه الشركات مهام عملها، لتحقيق طموحات النادى وأعضائه وجماهيره على كافة المستويات.