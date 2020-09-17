شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عودة فيريرا لتدريب الزمالك.. وكواليس صفقة الأهلى من شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن الزمالك لن يتعاقد مع الثلاثى جونيس وفيريرا وجاريدو، وأن الفرنسى كارتيرون سيرحل عن التعاون السعودى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "افتكروا كلامى كارتيرون مش هيكمل عقده مع التعاون السعودى، حتى لو حصل على قيمة عقد موسم كامل من الموسمين اللذين وقع عليهما، إلا أنه سيرحل عن التعاون وممكن يرجع الزمالك ويطلب العودة لتدريب الفارس الأبيض أو يعود للتدريب فى الكرة المصرية مجدداً وبردو افتكروا كلامى".

وأضاف شوبير، "جاريدو وجونيس وفيريرا لن يتولوا تدريب الزمالك والأيام بينا وسوف تثبت صحة كلامى، ومفيش مدرب مصرى هيدرب الزمالك، النادى الأبيض وضع ميزانية مليون دولار للتعاقد مع مدرب أجنبى، وهى ميزانية لا تأتى بمدرب كبير، مثلا فيريرا المدرب العظيم راتبه يعادل مليون دولار ثلاث مرات ولا يزال لديه مشكلة مع الزمالك منظورة فى المحاكم ويطالب بتعويض، ورغم أنه مدرب عظيم وآخر من توج الزمالك معه بالدورى، لكنه لن يعود لتدريب الفارس الأبيض".

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وتابع شوبير، "لو نجح الزمالك فى إبعاد حميد أحداد عن المشاركة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا سيكون نجاحا كبيرا للقلعة البيضاء لأنه لاعب مؤثر للغاية فى تشكيلة بطل المغرب".

وعن صفقات الأهلى قال شوبير، "فى مفاوضات مع المغربى بدر بانون والجزائرى يوسف بلايلى ولاعبان من شمال أفريقيا، لن يتم التعاقد مع الأربعة ولكن جارى المفاضلة بينهم، وتأكد رحيل لاعب أجنبى عن الأهلى الكل عارفه، وهناك لاعب أجنبى كان يلعب خارج الفريق من الوارد أن يكمل مسيرته بالخارج ولاعب آخر أجنبى سيتم منحة فرصة أخيرة لو لم يستغلها سوف يرحل أيضاً".

وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الارتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما اقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.