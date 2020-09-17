شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. و ليد أزارو غارقا فى البحث عن مصير المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش وليد أزارو مهاجم النادى حالة من الحيرة فى ظل عدم حسم مصيره من عودته لصفوف الفريق الأحمر مرة أخرى أم أن مسئولو الأهلى لهم رأى أخر من حيث إنتقاله إلى أى نادى أخر، ويعد وليد أزارو مهاجما لديه مقومات فنية عالية و خبرات قوية ، حيث أنه مر خلال تواجده فى الأهلى بفترة تذبذب فى الأدلء طبيعية يمر بها أى مهاجم بالإبتعاد عن التهديف .

يعقد المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، جلسة مهمة خلال الساعات القليلة المقبلة مع مسئولى النادي من أجل بحث مستقبله مع النادى، بعدما تقرر عودة اللاعب إلى القاهرة ، تمهيداً للانتظام فى تدريبات الفريق لحين حسم مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل أو انتقاله لأى نادٍ آخر، ويعود اللاعب المغربي للقاهرة بعد انتهاء إعارته مع نادى الاتفاق السعودى الذى رحل له فى يناير الماضى لمدة أشهر، لكن اللاعب لم يستكمل الإعارة مع النادى السعودى بعد عودة النشاط الرياضى عقب توقفها عدة أشهر بسبب "جائحة" أوربا وتوجه لمسقط رأسه فى المغرب طوال الفترة الماضية قبل أن يتفق مع الأهلى على الحضور للقاهرة للانتظام فى التدريبات وعقد جلسة هامة مع مسئولو النادي لبحث العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية وحسمها.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب وليد ازارو فى الصور التالية :

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