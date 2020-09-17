تقرير.. الأهلي يُطارد نجوم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خلال الأيام الماضية ارتبط الأهلي بالتعاقد مع أكثر من نجم وتحديدًا من شمال أفريقيا سواء المغرب أو الجزائر في ظل محاولة الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه بعد التعاقد مع جناح فريق المقاولون العرب طاهر محمد طاهر.

وعلى الرغم من فشل إدارة الأهلي في إتمام صفقة رمضان صبحي إلا أن مسئولي القلعة الحمراء وضعوا أكثر من اسم على طاولة المفاوضات للتعاقد مع البديل إلى جانب تدعيم الجانب الدفاعي أيضًا خاصة بعد إصابة المدافع محمود متولي بقطع بالرباط الصليبي الأمر الذي جعل القائمة تقتصر على الثلاثي أيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة نظرًا لعدم جاهزية سعد الدين سمير والذي أصيب في مباراة بلاتينيوم ستارز بقطع بوتر أكيليس.

- صفقة مجانية:

ارتبط المهاجم المغربي أيوب الكعبي بالانتقال إلى صفوف الأهلي خاصة بعدما فسخ عقده مع فريقه السابق هيبي شينا فورشن الصيني والذي كان قد حصل على خدماته قادمًا من فريق نهضة بركان المغربي في الصيف قبل الماضي بمقابل مادي وصل إلى ستة ملايين دولار.

الكعبي بعد فسخ تعاقده مع فريقه الصيني أصبح مرتبطًا بأكثر من نادٍ داخل القارة السمراء لعل أبرزهم الأهلي وبيراميدز من مصر إلى جانب وجود محاولات من الوداد البيضاوي المغربي للتعاقد مع اللاعب أيضًا بعدما لعب في صفوف الفريق المغربي في الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور.

صحيفة "المنتخب" المغربية، أكدت في وقت سابق أن إدارة الأهلي عرضت راتبًا سنويًا للكعبي يقدر بمليون و800 ألف دولار، في المقابل قدمت إدارة بيراميدز عرضًا بقيمة مليون و700 ألف دولار.

في المقابل، كشفت نفس الصحيفة، أن الوداد يُعد أقرب لضم اللاعب نظرًا لقدرة الكعبي على استكمال منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي بعد وصول بطل المغرب إلى دور الأربعة ضاربًا موعدًا ناريًا أمام الأهلي في الشهر المقبل.

في المقابل، كان أول رد رسمي من جانب وكيل أعمال الكعبي عن طريق التونسي أحمد الحامي، والذي كشف في تصريحات عبر شاشة "النهار" يوم الأحد الماضي، قائلاً :"اللاعب لم يتلق عرضًا رسميًا من الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وتابع :"أيوب الكعبي تلقى عرضًا رسميًا من جانب أحد فرق الدوري الألماني والتركي أيضًا".

وواصل :"أيوب الكعبي تواصل مع مدرب المنتخب المغربي ونصحه بالاحتراف أوروبيًا وإذا سينتقل للملاعب العربية عليه الانتقال لصفوف الأهلي أو الزمالك أو الترجي".

وأنهى :"الكعبي تواصل في الفترة السابقة مع وليد أزارو، لكن يبقى القرار في يد اللاعب خاصة أنه لا يفكر سوى كرويًا عن الأمور ماديًا".

ويمتلك أيوب الكعبي سجلاً رائعًا من حيث التسجيل، حيث استطاع مع فريقه نهضة بركان أن يسجل 16 هدفًا في 28 مباراة، أما في تجربته مع الوداد فشارك في 14 مباراة سجل من خلالها تسعة أهداف مقابل صناعة ثلاثة أهداف حاسمة.

ومع المنتخب المغربي، فنجح صاحب الـ27 عامًا في تسجيل 11 هدفًا دوليًا خلال 12 مباراة بصورة رسمية.

- بانون في الطريق:

يٌعد من بين الأسماء المرشحة لتدعيم دفاع الأهلي وهو لاعب وقائد فريق الرجاء البيضاوي بدر بانون.

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تقارير صحفية مغربية، أكدت خلال الأيام الماضية أن صفقة بانون تم حسمها مقابل خمسة ملايين دولار من خلال حصول فريق الرجاء على مليونين دولار مقابل ثلاثة ملايين دولار للاعب الذي سيوقع على عقد مدته ثلاث سنوات.

ويعتبر بانون أحد أبرز الأسماء في صفوف الرجاء منذ أن لعب رفقة الفريق البيضاوي بداية من موسم (2014 - 2015).

صاحب الـ26 عامًا، استطاع أن يشارك مع الرجاء في 139 مباراة نجح في خلالها أن يسجل 14 هدفًا ويصنع 6 أهداف.

وعلى صعيد البطولات، حقق قائد الرجاء رفقة فريقه خمسة ألقاب لعل أبرزهم مسابقة الكونفدرالية الأفريقية في عام 2018، إلى جانب السوبر الأفريقي والفوز بالدوري في موسم (2012 - 2013)، وكأس المغرب في مناسبتين.

بانون على الصعيد الدولي تم الاستعانة به في سبع مناسبات رفقة المنتخب المغربي، إلا أنه غاب عن القائمة النهائية والتي تواجدت في بطولة كأس العالم الأخيرة 2018 بروسيا.

- صفقة جزائرية في الانتظار:

أعلن حفيظ بلايلي والد ووكيل اللاعب يوسف بلايلي أن نجله دخل ضمن اهتمامات الثلاثي المصري الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى جانب محاولة من الترجي لاستعادة اللاعب بعدما انتقل إلى صفوف أهلي جدة السعودي.

وكيل بلايلي، كشف في تصريحات عبر شاشة "النهار"، أن الأهلي يعتبر من أهم الأندية للتعاقد مع صاحب الـ28 عامًا، لافتًا إلى أن أمير توفيق هو من يقود مفاوضات النادي القاهري.

تقارير صحفية سعودية كشفت أن إدارة الأهلي لديها الرغبة في بيع اللاعب بصورة نهائية وليس على سبيل الإعارة، حيث قيمت إدارة "الراقي" سعر بلايلي بمقابل أربعة ملايين يورو بحسب تقارير صحفية.

إدارة الأهلي من جانبها تحاول التعاقد مع بلايلي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي كما تفاوض الدولي الجزائري لتخفيض راتبه والذي يصل إلى ثلاثة ملايين دولار.

وانتقل بلايلي إلى صفوف أهلي جدة في الصيف الماضي بمقابل ثلاثة ملايين دولار حصل عليها الترجي، ليشارك الجناح الجزائري الدولي في 18 مباراة حتى الآن ليساهم بتسجيل خمسة أهداف إلى جانب صناعة ثلاثة أهداف حاسمة.

المسيرة الأبرز لبلايلي كانت في صفوف الترجي التونسي من خلال مشاركته في 103 مباراة ليساهم بـ58 هدفًا بواقع تسجيل 21 هدفًا وصناعة 37 هدفًا حاسمًا.

بلايلي عرف طريق البطولات الأفريقية سواء كانت مع الترجي بالحصول على آخر نسختين بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي والوداد البيضاوي، كما نال لقب بطولة أمم أفريقيا في النسخة الماضية على حساب المنتخب السنغالي.

وشارك بلايلي رفقة منتخب "محاربي الصحراء" في 18 مباراة بصورة رسمية سجل من خلالها خمسة أهداف.