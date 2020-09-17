عبد العال: جونياس هو الأصلح لتدريب الزمالك في الوقت الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا، إنه وافق على تدريب أبناء السيد البدوي لأنه يمثل "تحديًا" بالنسبة له، لافتًا إلى أن تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق هو الأجدر بتولي المسئولية الفنية لنادي الزمالك في الوقت الحالي.
وتولى عبد العال تدريب نادي طنطا، خلفًا لأيمن المزين الذي رحل بعد الخسارة أمام أسوان برباعية دون رد.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال عبد العال: "اللاعبين فاقدين للثقة بسبب كثرة الهزائم، أوعدكم بتقديم شئ مميز".
وأضاف: "حضرت أول تمرين أمس مع اللاعبين، سنقوم بالتدريب على خطة اللعب في مران اليوم".
وتابع: "وافقت على تدريب نادي طنطا لأنه بمثابة تحديًا بالنسبة لي، وتدريب أندية الدوري الممتاز أسهل من الدرجات الأدنى".
وواصل: "المدرب الذي يوافق على تدريب أحد الفرق (بوضعية طنطا) شخصية محترمة، الكرة فكر والتدريب موهبة".
وبسؤاله عن رحيل باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، ومن الأجدر بتولي المهمة الحالية للفريق الأبيض، قال: "على المستوى المحلي لا يوجد أحد، أما عالميًا فاليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق هو القادر على تولي المسئولية الفنية للفريق الأبيض في الوقت الحالي".
جدير بالذكر أن طنطا يتذيل جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 17 نقطة.
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