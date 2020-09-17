"هعرفك إن كل المدربين هجاصين" .. عبد العال يعلق قبل مباراته الأولى بالممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال رضا عبد العال مدرب طنطا الجديد إن قبل التحدي لقيادة طنطا لإيطال رسالة وإثبات نفسه في تجربته الأولي بالتدريب في الدوري الممتاز .

وأعلن طنطا الثلاثاء الماضي تعيين رضا عبد العال مديراً فنياً جديداً خلفاً لأيمن المزين لقيادة الفريق المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وعلق طنطا خلال مداخلة إذاعية مع الإعلامي إبراهيم فايق على توليه تدريب طنطا :" هعرفك إن كل المدربين هجاصين".

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وأضاف عبد العال :" شوفت إن كفاية لف على الفضائيات التدريب أكل عيشي وقبلت التحدى ده عشان أثبت نفسي ".

وتابع " سألعب بطريقة هجومية لا يلعبها فريق في الدوري الممتاز وسأستخدم طريقتين للعب وستظهر بصماتي بعد مباراتين".

وأنهى " التدريب في الدوري الممتاز أسهل من الدرجة الثانية".

الجدير بالذكر أن طنطا سيلعب مع نادي مصر السبت القادم في الأسبوع الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.