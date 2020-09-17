أين يتواجد صلاح؟.. تقارير: دي خيا يحتفظ بصدارة الأعلى أجرًا بالبرميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

احتفظ الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد بتواجده على قمة ترتيب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي، متفوقًا على النجم الجابوني بير إيمريك أوباميانج والذي جدد عقده مؤخرًا مع آرسنال حتى عام 2023.

وأجرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرًا على اللاعبين الذين يحصلوا على أعلى رواتب بين أندية بريميرليج خلال الموسم الجديد (2020 - 2021).

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن حارس مانشستر يونايتد لا يزال يحتفظ بالقمة من خلال حصوله على راتب أسبوعي قدره 375 ألف جنيه إسترليني.

في المقابل، يأتي ثنائي آرسنال بير إيمريك أوباميانج ومسعود أوزيل في الترتيب الثاني بالتساوي من خلال الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.

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القائمة شهدت تواجد رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي في الترتيب الرابع حيث يحصل الدولي الإنجليزي على راتب أسبوعي يقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني ومن خلفه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بـ290 ألف جنيه إسترليني.

وسلطت الصحيفة البريطانية، الضوء على رواتب لاعبي ليفربول، قائلة إن على الرغم من فوز "الريدز" بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي في آخر موسمين إلا أن عملاق "الميرسيسايد" خارج المنافسة بين الستة الكبار من حيث الرواتب.

ويحصل نجم ليفربول الحالي محمد صلاح على أعلى راتب في الفريق الأحمر بـ220 ألف جنيه إسترليني يليه فيرجيل فان دايك بـ180 ألف جنيه إسترليني.

في المقابل، يتساوى الثنائي الحارس البرازيلي أليسون بيكر والنجم السنغالي ساديو ماني من حيث الراتب الأسبوعي بـ150 ألف جنيه إسترليني.

أما في تشيلسي، فيسيطر الثنائي الجديد بين تشيلويل وتيمو فيرنر على صدارة الأعلى أجورًا في فريق "البلوز" حيث يحصل الأول على 190 ألف جنيه إسترليني في المقابل يتقاضى الهداف الألماني 175 ألف جنيه إسترليني.