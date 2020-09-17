رياضة | 33 مدربًا للزمالك في عهد مرتضى منصور بينهم 12 أجنبيًا (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر 33 مدربًا للزمالك في عهد مرتضى منصور بينهم 12 أجنبيًا (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الزمالك رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق بشكل رسمي، وذلك بعدما طلب سداد الشرط الجزائي وفسخ تعاقده بشكل نهائي مع القلعة البيضاء، ليتولي القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي لمدة موسمين. وقرر مجلس الزمالك تعيين طارق يحيي مدربًا مؤقتًا للفريق الأبيض لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لتولي القيادة الفنية للفريق في المرحلة القادمة، ليصبح المدرب رقم 33 الذي يتولي تدريب الزمالك خلال 3 ولايات رئاسية لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء الحالي. قائمة مدربي الزمالك في عهد مرتضى منصور ضمت 12 مدربًا أجنبيًا من 8 جنسيات مختلفة بواقع (4 برتغاليين - 2 برازيليين - 1 صربي - 1 ألماني - 1 مونتيجري - 1 فرنسي - 1 سويسري - 1 اسكتلندي). ويعد السويسري جروس صاحب المدة الأطول بين مدربي الزمالك في عهد "سيادة المستشار" حيث استمر على رأس الجهاز الفني للفريق لمدة 364 يومًا تقريبا وحقق مع الفريق كأس الكونفيدرالية وكأس السوبر المصري السعودي، ويأتي بعده الفرنسي باتريس كارتيرون واستمر 287 يومًا وحقق بطولتي السوبر المحلي والإفريقي. ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للزمالك في عهد مرتضى منصور:- الولاية الأولي (عام 2005) Advertisements

1. كارلوس كابرال .. 153 يومًا (24 نوفمبر 2004 - 26 أبريل 2005)

2. ثيو بوكير .. 97 يومًا (9 مايو 2005 - 14 أغسطس 2005)

3. محمد صلاح .. 4 أيام ( 14 أغسطس 2005 - 18 أغسطس 2005)

4. فاروق جعفر .. 134 يومًا (18 أغسطس 2005 - 30 ديسمبر 2005)

5. مانويل كاجودا .. 193 يومًا (7 يناير 2006 - وتم إقالته 17 ديسمبر 2006)

الولاية الثانية (أبريل 2014 - نوفمبر 2017):

6. أحمد حسام "ميدو" .. 188 يومًا (22 يناير 2014 - 29 يوليو 2014)

7. حسام حسن .. 64 يومًا (30 يوليو 2014 - 2 أكتوبر 2014)

8. محمد صلاح .. مدرب مؤقت (9 أيام)

9. جيمي باتشيكو .. 82 يومًا (10 أكتوبر 2014 - 31 ديسمبر 2014)

10. محمد صلاح .. مدرب مؤقت (40 يومًا)

11. جوسفالدوا فيريرا .. 285 يومًا ( 9 فبراير 2015 - 21 نوفمبر 2015)

12. محمد صلاح مدرب مؤقت (15 يومًا)

13. باكيتا .. 29 يومًا (5 ديسمبر 2015 - 3 يناير 2016)

14. أحمد حسام "ميدو" .. 37 يومًا ( 4 يناير 2016 - 10 فبراير 2016)

15. محمد صلاح .. مدرب مؤقت (13 يومًا)

16. ألكيس ماكليش .. 66 يومًا ( 26 فبراير 2016 - 2 مايو 2016)

17. محمد صلاح مدرب مؤقت (يومان)

18. محمد حلمي .. 85 يومًا (4 مايو 2016 - 28 يوليو 2016)

19. مؤمن سليمان .. 114 يومًا ( 28 يوليو 2016 - 19 نوفمبر 2016)

20. محمد صلاح .. 10 أيام (19 نوفمبر 2016 - 29 نوفمبر 2016)

21. محمد حلمي .. 123 يومًا (30 نوفمبر 2016 - 2 أبريل 2017)

22. محمد صلاح .. مدرب مؤقت (يومان)

23. أوجوستو إيناسيو .. 111 يومًا (7 أبريل 2017 - 27 يوليو 2017)

24. طارق يحيي .. 31 يومًا ( 28 يوليو 2017 - 28 أغسطس 2017)

الولاية الثالثة (نوفمبر 2017 ومستمرة حتي الآن):

25. نيبوشا .. 128 يومًا (28 أغسطس 2017 – 3 يناير 2018)

26. إيهاب جلال .. 96 يومًا ( 6 يناير 2018 – 12 أبريل 2018)

27. خالد جلال.. 78 يومًا (13 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018)

28. كريستيان جروس.. 364 يومًا (1 يوليو 2018 – 30 يونيو 2019)

29. خالد جلال.. 59 يومًا (31 مايو 2019 - 29 يوليو 2019)

30. طارق يحيي.. 13 يومًا (3 أغسطس – 16 أغسطس 2019)

31. ميتشو.. 107 يومًا (17 أغسطس 2019 – 2 ديسمبر 2019)

32. باتريس كارتيرون.. 287 يومًا (3 ديسمبر 2019 – 15 سبتمبر 2019)

33. طارق يحيي.. مدرب مؤقت (مستمر حتي الآن)