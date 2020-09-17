رياضة | تعرف على شروط مصر المقاصة للاستغناء عن محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على شروط مصر المقاصة للاستغناء عن محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بكرى سليم، نائب رئيس نادى مصر المقاصة، عن تلقي بكري سليم وكيل أعمال محمد إبراهيم بعض العروض من جانب بيراميدز والأهلى وبعض الأندية السعودية والإماراتية بالحصول على خدماته، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

واستطاع محمد إبراهيم، أن يلفت الأنظار إليه بقوة في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد تألقه منذ عودة مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتقل محمد إبراهيم إلى فريق المقاصة قادمًا من نادي الزمالك، بعدما استغنت عنه إدارة القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الماضي.

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وقال بكرى سليم وكيل اللاعب:" أنه تلقى العديد من المفاوضات من جانب الأهلى وبيراميدز وبعض أندية السعودية والإمارات".

وواصل: "لم يرغب مصر المقاصة في التفريط فى اللاعب إلي بأقل من 3 ملايين دولار، خصوصا أنه لاعب دولى ويمتلك إمكانيات رائعة لا تقل عن عناصر انتقلت لأندية أخرى مقابل نفس القيمة".

واستكمل "أن الفريق الذى سيعرض 3 ملايين دولار، ستوافق عليه إدارة مصر المقاصة على بيع محمد إبراهيم، وءلك خلال فترة الإنتقالات الميركاتو الصيفي المقبل".

وشارك صاحب ال28 عاماً حتى الآن مع المقاصة منذ عودة منافسات بطولة الدوري في 8 مباريات، تمكن خلالها إحراز 4 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى.