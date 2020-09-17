رياضة | رغم رحيل كارتيرون.. الزمالك يتحرك لحسم صفقة دونجا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رغم رحيل كارتيرون.. الزمالك يتحرك لحسم صفقة دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي مجلس إدارة الزمالك لحسم عدد من الصفقات القوية من أجل المنافسة الموسم القادم على لقبي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا فى حال التأهل هذا الموسم.

وكان الزمالك قد أعلن بالامس عن رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق بعدما أبلغ الإدارة برغبته فى عدم البقاء ودفع الشرط الجزائي،وبالفعل رحل عن القلعة البيضاء وتعاقد مع التعاون السعودي.

وعلى الرغم من رحيل كارتيرون ، يرغب الزمالك فى التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق وخط الوسط.

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وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك اقترب

من الحصول على خدمات دونجا والوصول لإتفاق مع بيراميدز لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.