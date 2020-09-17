رياضة | مفاجأة.. نجم الدورى الإيطالي على وشك الإنتقال للبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم الدورى الإيطالي على وشك الإنتقال للبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نجم الدوري الإيطالي الممتاز من الإنتقال إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادى ليستر سيتي اتجهوا لجنكيز اوندر نجم نادي روما الإيطالي بعد ان رفض برشلونة عرضهم لضم فرانسيسكو ترينكاو هذا الصيف.

وأضافت التقارير أن الثعالب سيضمون الجناح الدولي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء بمبلغ قدره 24 مليون جنيه إسترليني في الصيف القادم.

حيث يرغب مدرب ليستر سيتي فى تعزيز خياراته الهجومية هذا الموسم بعد الصعود أوروبيا.