رياضة | ليس لاوتارو مارتينيز.. كومان يقترح على برشلونة ضم نجم الإنتر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليس لاوتارو مارتينيز.. كومان يقترح على برشلونة ضم نجم الإنتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني على إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن كومان يسعي لضم المهاجم الدولي البلجيكي لوكاكو هذا الصيف من صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن كومان يري بأن لوكاكو يمكنه تعويض رحيل سواريز المحتل عن صفوف برشلونة هذا الصيف وذالك بعد إعلان استمرار لاوتارو مارتينيز مع النادي الإيطالي هذا الموسم.

يذكر أن المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي كان هدف نادي برشلونة الأول خلال هذا الصيف.