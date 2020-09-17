رياضة | أبرزها ايقاف نيمار.. قرارات نارية من الاتحاد الفرنسي ضد لاعبي باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرزها ايقاف نيمار.. قرارات نارية من الاتحاد الفرنسي ضد لاعبي باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرارات نارية في الساعات الماضية بشأن مباراة فريق باريس سان جيرمان مع أولمبيك مارسيليا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وشهدت تلك المباراة العديد من الشد والجذب بين اللاعبين، وأيضا قام حكم المباراة بإشهار 5 بطاقات حمراء في وجه لاعبي الناديين.

وجاءت قرارات الاتحاد الفرنسي كالآتي :-

- إيقاف كورزاوا 6 مباريات

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- إيقاف نيمار لمدة 3 مباريات.

- إيقاف باريديس لمدة 3 مباريات.

- إحالة لقطة دي ماريا لرابطة المحترفين.

- إحالة قضية الفارو و نيمار للتحقيق من قبل لجنة الانضباط.

وقد اتهم نيمار لاعب باريس نظيره المدافع الإسباني ألفارو مدافع مارسيليا بالعنصرية، وأنه قام بالاعتداء عليه بسبب تشبيه بـ"القرد" خلال أحداث المباراة.