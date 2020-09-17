شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسبب اتحاد الكرة في رحيل «كارتيرون» عن الزمالك؟.. وكيله يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حازم فتوح، وكيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، عن أسباب رحيله عن نادي الزمالك، مؤكدًا أن القرار جاء بعد تفكير لقرابة 15 يومًا ولم يكن وليد اللحظة.

وأوضح خلال حلوله ضيفًا على برنامج «اللعيب» بقناة «إم بي سي مصر» الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالوهاب: «مسألة التوقيت، مستر كارتيرون كان واخد القرار من فترة، من حوالي 15 يوم كان واخد القرار لكن مش بصورة جدية، ولكن الموضوع مجرد دردشة، إن المرحلة الجاية أنا شايف إن ممكن ميكونش فيها جديد أنا أقدر أعمله للزمالك، أنا شايف إن أنا مش هقدر أدي جديد».

وأضاف: «أنا طبعًا كنت في جميع الأوقات اللي بياخد رأيي فيها كنت دائمًا بأؤييد استمراره في النادي، وأحاول أنصح إن الفترة الجاية دي ممكن الأمور تتعدل، حتى لو فيه أمور مش مضبوطة معاه، هو شايف إن مش هيقدر، الأسلحة المتوفرة، أنت عارف اللاعبين هي سلاح المدرب، فيمكن هو شايف مثلًا إن فيه وضع معين ممكن ميأديش للنتائج اللي هو عايزها، والراجل بيحب النادي وبيحب دائمًا فريقه يفوز ويكون دائمًا في المقدمة».

وتابع أن قرار «كارتيرون» بالرحيل جاء بناء على عدة عوامل، منها أمور متعلقة بالنادي، وأخرى متعلقة بضغط المباريات، وتحديدًا بعد إعلان اتحاد الكرة لجدول مباريات الدوري المتبقية، إذ رآها الفرنسي أنها سيكون لها تأثير شديد على الفريق وستكون عقبة في طريق الزمالك للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، الذي كان يحلم بتحقيقه مع القلعة البيضاء.

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