شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «كارتيرون» يكشف سر إجهاش الفرنسي بالبكاء بسبب جمهور الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حازم فتوح، وكيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في الخليج، عن إجهاش الأخير بالبكاء بسبب حزنه على فراق جماهير الزمالك، عقب اتخاذه قرار الرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال «فتوح»، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»، والذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالوهاب، إن المدرب كان يفكر في الرحيل قبل اتخاذ قراره بحوالي 15 يومًا، مضيفًا: «هقولك على حاجة وأقسم بالله العظيم إن أنا صادق فيها، (كارتيرون) قال لي الحاجة الوحيدة اللي أنا مخلياني آخر القرار ده ومش عايز أخده من 15 يوم هو حبي لجماهير نادي الزمالك، الناس دي بتحبني بطريقة رهيبة وأنا أقسمت بالله على صدق ما أقول، مستر كارتيرون بكى، أول مرة أشوفه بيبكي، وطى رأسه وقال لي دول بيحبوني جدًا ولقيت الدموع نزلت في عينيه، أول مرة أشوفه بيبكي، كسب خسر مكنش بيبكي، عيط وقال لي بيبحبوني وأنا أول جمهور أحبه بالطريقة دي جمهور نادي الزمالك».

وتابع: «كارتيرون أجهش بالبكاء قال لي أنت متتخيلش بيحبوني ازاي في الشارع، أنت مابتشفش بيعملوا معايا إيه، أنا بحبهم جدًا، أنا رجل محترف، دربت أندية كثير، وتعاملت مع جمهور كثير، أكثر جمهور قريب لقلبي هو جمهور النادي ده».

وكان نادي التعاون السعودي قد أعلن رسميًا، مساء أمس الأربعاء، التوقيع مع باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية للفريق.

Advertisements