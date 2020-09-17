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الأهلى يبدأ مفاوضاته مع المغربى وليد أزارو لتجديد عقده موسمين إضافيين

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جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو النادى الأهلى، المفاوضات مع المغربى وليد ازارو لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وذلك عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها وقضاها فى المغرب بعد قطع إعارته فى الدورى السعودى.

ويضع مسئولو الأهلى شرطا لاستمرار وليد أزارو فى صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلى على أزارو رفع قيمة عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار سنويا، وهو العرض الذى لم يوافق عليه اللاعب حتى الآن بشكل رسمي، واستقرت إدارة الأهلى على بيع اللاعب حال عدم موافقته على تمديد عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأخطر مسئولو الأهلى وليد أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية خلال الفترة الحالية بعدما تقرر عودته للنادى فى الموسم المقبل بنسبة كبيرة لحاجة الفريق لجهوده، ورغم أن أزارو كان مُرشحاً للرحيل بقوة منذ فترة، إلا أن الظروف تغيرت مؤخراً.

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 واستقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى على عودة المهاجم المغربى الذى كان قد فسخ عقد الإعارة مع الاتفاق السعودى قبل عدة أسابيع، لذا طالب مسئولو القلعة الحمراء اللاعب بعدم التفكير فى مسألة العروض الخارجية التى وصلته مؤخراً، إلا أن الأمر مرهون بتمديد عقده، وفى حالة رفضه الأمر سيتم التفكير فى بيعه لتحقيق أى استفادة مادية، ولتجنب رحيله مجاناً بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

 

 

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