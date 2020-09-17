شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تجتمع مع مندوبى فيفا بالفيديو كونفرانس لمناقشة خارطة الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجتمع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، عبر الفيديو كونفرانس مع مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة القانونية بالاتحاد الدولى، لمناقشة مستجدات خارطة الطريق فى اتحاد الكرة، وتحديدا موعد عقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاعتماد اللائحة الجديدة وموعد الانتخابات المقبلة.

وكان من المقرر عقد الجلسة الخميس الماضى لكن تم تأجيلها نظرًا لإرسال اتحاد الكرة تعديلًا جديدا على أحد بنود لائحة النظام الأساسى حتى يراجعه الفيفا، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة مع الفيفا موعدا مبدئيا لعمومية تعديل اللائحة تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

فى سياق متصل،شهد مقر اتحاد الكرة تعليق العديد من الصور للراحل عزمى مجاهد داخل أروقة اتحاد الكرة من قبل اللجنة الخماسية والموظفين والعاملين بالمبنى، خاصة أن الراحل عزمى مجاهد كان يحظى بحب وشعبية جارفة داخل الجبلاية، وتحديداً العاملين بالمبني، حيث كان يتواصل معهم بصفة مستمرة ويتدخل فى أى أزمات تواجههم.

شهدت مراسم دفن وتشييع جثمان عزمى مجاهد نجم الكرة الطائرة بنادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، حضور عدد من رموز ونجوم الرياضة، على رأسهم عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة وأحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر وعضو الزمالك السابق، ومحمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة ومحمد فضل وأحمد عبدالله عضوى الجبلاية وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية.

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كما حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، وحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى على نعى عزمى مجاهد، بالإضافة إلى النادى الأهلى وبيراميدز وكل من عصام الحضرى حارس الأهلى والزمالك والمنتخب السابق ومحمد إبراهيم لاعب المقاصة الحالى.

وكان عزمى مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة فى مصر ونادى الزمالك، حيث لعب عزمى مجاهد فى دورتين للألعاب الأولمبية، فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978.

وتوج عزمى مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادى والمنتخب واتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ثم مديراً للمركز الإعلامى باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

كما خاض مجاهد دورتين للألعاب الأولمبية، فى مونتريال 1976، ومثل فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978.