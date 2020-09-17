شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تجتمع بالفيفا اليوم عبر الفيديو كونفرانس لحسم خارطة الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة القانونية بالاتحاد الدولى، لمناقشة مستجدات خارطة الطريق فى اتحاد الكرة، وتحديدا موعد عقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاعتماد اللائحة الجديدة وموعد الانتخابات المقبلة، وكان من المقرر عقد الجلسة الخميس الماضى لكن تم تأجيلها نظرًا لإرسال اتحاد الكرة تعديلًا جديدا على أحد بنود لائحة النظام الأساسى حتى يراجعه الفيفا، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة مع الفيفا موعدا مبدئيا لعمومية تعديل اللائحة تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

فى سياق متصل، شهد مقر اتحاد الكرة تعليق العديد من الصور للراحل عزمى مجاهد داخل أروقة اتحاد الكرة من قبل اللجنة الخماسية والموظفين والعاملين بالمبنى، خاصة أن الراحل عزمي مجاهد كان يحظى بحب وشعبية جارفة داخل الجبلاية، وتحديداً العاملين بالمبني، حيث كان يتواصل معهم بصفة مستمرة ويتدخل في أي أزمات تواجههم.

شهدت مراسم دفن وتشييع جثمان عزمى مجاهد نجم الكرة الطائرة بنادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، حضور عدد من رموز ونجوم الرياضة، على رأسهم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وأحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر وعضو الزمالك السابق، ومحمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ومحمد فضل وأحمد عبدالله عضوى الجبلاية وخالد جلال المدير الفني لنادى مصر، ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.

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كما حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، وحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على نعي عزمي مجاهد، بالإضافة إلى النادى الأهلي وبيراميدز وكل من عصام الحضرى حارس الأهلي والزمالك والمنتخب السابق ومحمد إبراهيم لاعب المقاصة الحالى.

وكان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

كما خاض مجاهد دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، و مثل في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.