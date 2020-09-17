شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. ستانلي يقود الزمالك لنهائي افريقيا رغم الخسارة من الوداد بخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد النيجيري ستانلي لاعب الزمالك السابق ، فريقه إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا موسم 2015 رغم الخسارة في إياب الدور قبل النهائي امام الوداد المغربي بخماسية مقابل هدفين .

مباراة الذهاب انتهت في القاهرة 4 / 0 لصالح الزمالك ، ولكن في مباراة العودة نجح الفريق المغربي في احراز 5 أهداف عن طريق ويليام جيبور وإسماعيل الحداد وفابريس أونداما فيما سجل هدفي الزمالك باسم مرسي وستانلي أوهاويتشي في الدقيقة 81.

أهمية هدف ستانلي انه ضمن تأهل الزمالك في الوقت القاتل للمباراة حيث كان فريق الوداد متقدم بخماسية مقابل هدف، ويقترب من احراز الهدف السادس القاتل لاحلام الزمالك ، الا ان ستانلي نجح في احراز الهدف في الدقيقة 81 ليتأهل الزمالك للنهائي امام صن داونز من الباب الضيق.

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من ناحية أخرى دخل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون .

وقام بعض الوكلاء بترشيح البرتغالي باتشيكو والفرنسي ديسابر لادارة الزمالك لخلافة كارتيرون، وتدرس لجنة اختيار المدرب في الزمالك بعض السير الذاتية لمدربني أجانب لخلافة كارتيرون، علي ان يكون الاختيار الرسمي خلال أيام.

وأكد مصدر داخل الزمالك ان أسهم البرتغالي باتشيكو تأتي في المقدمة نظرا لسابق عمله في الزمالك ونجح باتشيكو في تحقيق 9 انتصارات وتعادلان وهزيمة خلال مشواره مع الفريق والذى لم يتخط الـ 12مباراة، قبل رحيله الي الشباب السعودى.