شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المصرى البورسعيدى يخشى مفاجأت طلائع الجيش في برج العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره طلائع الجيش في تمام السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين اللذان يدخلان اللقاء بمعنويات مرتفعة حيث فاز المصرى على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة للمسابقة فيما سحق الطلائع منافسه الجونة برباعية مقابل هدف في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين للمسابقة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ولاتزال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

ويسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي لمواصلة خطة انتشال الفريق من مراكز القاع في المسابقة بعدما عاد للانتصارات بعد غياب كبير بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد ثم الفوز على الحدود بهدفين مقابل هدف ، في المقابل يبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع عن مواصلة قطار النتائج الجيدة منذ عودة المسابقة حيث خاض 7 مباريات تعادل فى ثلاثة وفاز فى ثلاثة مثلها وخسر من الزمالك فقط ليقترب من وداع الهبوط .

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ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الطلائع مكون من :"أحمد مسعود ، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، مصطفي سلامة، عبد الرحمن زين ، فريد شوقي، بهاء مجدي، أحمد ياسر، عمرو موسي، إيزي إيميكا ، محمود وادي".

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام المصرى مكون من :" محمد بسام ، خالد سطوحى، على الفيل، محمد ناصف، زولا،عمرو السيسى، فرنك استيفن، مهند لاشين، كريم طارق، عمار حمدى، ناصر منسى".