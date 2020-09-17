رياضة | ميدو: هذه شخصية مدرب الزمالك الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: هذه شخصية مدرب الزمالك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عن شخصية المدرب الجديد الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح ميدو أن مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل بالفعل ويتميز بقدرته على التنظيم الدفاعي، وطريقة لعبه تشبه كارتيرون.

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وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن المدرب يجيد التنظيم الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، مشيرا إلى أن هناك إيمان من جانب مجلس الزمالك بأن الفريق يحتاج إلى مدرب بتلك المواصفات.

وأشار إلى أن اسلوب وطريقة كارتيرون كانت تعتمد على الهجمات المرتدة وجميع لاعبي الزمالك في الوقت الحالي يقومون بهذا الأمر بشكل جيد.

ورفض ميدو الإفصاح عن اسم مدرب الزمالك الجديد في الوقت الحالي.