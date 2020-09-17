رياضة | توتنهام يقترب من التعاقد مع ثنائي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر توتنهام يقترب من التعاقد مع ثنائي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من التعاقد مع ثنائي فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

ووفقًا لتقارير حسب "ديلي ميل"، فإن تم الإتفاق على إعارة جاريث بيل لنادي توتنهام لمدة عام، وتبقت فقط التفاصيل الأخيرة من ضمنها فحص كورونا قبل الإعلان الرسمي.

وأشارت تلك التقارير إلى أن من المقرر خضوع سيرخيو ريجيلون للفحص الطبي غداً في لندن من أجل ارتداء قميص السبيرز هذا الموسم.

يذكر أن ثنائي ريال مدريد سوف ينضما إلى توتنهام بعد رغبة كبيرة من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.