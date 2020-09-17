بفضل مورينيو.. جاريث بيل يترك ريال مدريد ويذهب لناديه القديم

الخميس 17 سبتمبر 2020

أصبح الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، على بُعد ساعات من إتمام انتقاله إلى ناديه السابق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن الصفقة المنتظرة.



اللاعب الدولي الويلزي قرر العودة إلى السبيرز بعد 7 سنوات على رحيله صوب النادي الملكي مقابل نحو 100 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، قاد المفاوضات مع إدارة الريال واللاعب بنجاح، مما جعل كافة الأطراف تتوصل لاتفاق بشأن انتقال اللاعب للفريق اللندني، مساء الأربعاء.

وأفاد المصدر بأن عودة بيل للنادي اللندني لن تكلف الأخير سوى 13 مليون جنيه إسترليني، مع احتمالية تحمل الريال جزءا من راتب اللاعب، رغم بيعه عام 2013 للميرينجي مقابل 90 مليون جنيه إسترليني (100 مليون يورو).

ومن المتوقع أن يعلن توتنهام عن الصفقة بشكل رسمي فور إنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بالانتقال، الذي لن يتضمن انتقال أي من لاعبي السبيرز للجهة المقابلة.

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يأتي ذلك بعدما اقترب توتنهام أيضا من التعاقد مع الظهير الإسباني سيرجيو ريجيلون من ريال مدريد مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، حيث من المنتظر اجتيازه الفحوصات الطبية للتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات.

خطوة استباقية

تتزامن هذه الأنباء مع استبعاد مورينيو للنجم الإنجليزي ديلي آلي من قائمة الفريق، الذي سيواجه لوكوموتيف بلوفديف البلغاري يوم الخميس، في التصفيات التأهيلية لمرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

وسيبقى اللاعب الدولي الإنجليزي في العاصمة لندن رفقة 7 آخرين من زملائه، الذين لن يسافروا إلى بلغاريا مع الباقين.

هذه الخطوة المفاجئة من مورينيو دفعت صحيفة "ديلي ميل" ذاتها، لتفسير ذلك بأنه خطوة استباقية لوصول بيل المنتظر، لإفساح المجال له في التشكيلة الأساسية، مع إمكانية مغادرة ديلي آلي للنادي.

وأشارت إلى إمكانية لجوء توتنهام لإعارة آلي لأحد الأندية المهتمة بضمه، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي أو إنتر ميلان الإيطالي، نظرا لصعوبة بيعه في ظل تقييمه بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني من قِبل إدارة ناديه.