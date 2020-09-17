شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يغازل الجماهير بصورة من إنجاز فيريرا مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غازل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الجماهير بنشره صورة على صفحته الشخصية لاحتفال جماهير الزمالك بفوزهم ببطولة الدوري الممتاز موسم 2014-2015.

ونالت الصورة استحسان وفرحة غير طبيعية لدى جماهير الأبيض التي اعتبرتها إشارة من المشرف على الكرة بالزمالك لاقتراب عود جوساولدوا فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، والذي توج مع الزمالك بالدوري.

وتنتظر جماهير الزمالك إعلان الزمالك رسميًا عن هوية المدير الفني الجديد للفريق خلفًا لكارتيرون، والذي يعد فيريرا هو أقوى وأقرب المرشحين.