شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: بطولاتي مع الزمالك أكثر من بطولات أحد الأندية على مدار تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، رسالة شديدة اللهجة لأحد رؤساء الأندية أو أحد المسؤولين في أحد الأندية لم يفصح عنه.

وغرد أمير مرتضى على حسابه بموقع «تويتر» قائلاً: «عمري ٣٤ عامًا، وحققت 5 بطولات في ١٨ شهرًا مع الزمالك، أكثر من بطولات ناديك على مدار تاريخه».

وفور نشر أمير هذه التغريدة، انهالت التعليقات عليها، ووصفها البعض بأنها رد على أحد رؤساء الأندية السعودية، وتحديدًا نادي التعاون، الذي أدلى رئيسه بتصريحات من شأنها التلميح على نادي للزمالك خصوصًا، بعدما قام التعاون بالتعاقد مع كارتيرون مدرب الز مالك السابق.