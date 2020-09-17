شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للإسماعيلى يسابق الزمن لتجهيز 3 دراويش قبل موقعة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى برئاسة الدكتور أكرم عبد العزيز الزمن لتجهيز الثلاثى محمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن لمباراة انبى بعد غيابهم عن مباراتى الاهلى والمقاولون العرب بسبب الاصابة ، وقال طبيب الدراويش :”محمد صادق وأحمد أيمن اكتمل شفائهما لكنهما فى مرحلة التجهيز”واستكمل :”محمد هاشم يحتاج لبضعة أيام إضافية قبل اكتمال شفائه والمشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى”ويخوض الثلاثى تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق وذلك تحت إشراف ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى.

ويواصل الاسماعيلى تدريباته تحضيرا للقاء إنبى المحدد له يوم الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الــ28 للمسابقة المحلية، ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى "هيرون ريكاردو" منح لاعبيه راحة سلبية فى أعقاب التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

وخاض مجموعة من لاعبى الإسماعيلى الأساسيين فى لقاء المقاولون بجانب عدد من البدلاء تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو، جاء ذلك، ضمن البرنامج الموضوع من قبل مدرب الأحمال الجديد، سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.