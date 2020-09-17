شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة فيريرا تلمح إلى عودته للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعلت زوجه جوساولدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للزمالك، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدد من الصور على حسابها بموقع أنستجرام، تشير إلى عودة زوجها لقيادة الزمالك من جديد.

وقامت زوجه فيريرا بنشر صور لها في أكثر من مكان أمام الأهرامات وأبوالهول، وأخرى في إحدى حدائق قاهرة المعز، وعلقت على الصور: «أحب القاهرة»، وفي صورة أخرى كتبت: «مصر.. مدهشة»

وتفاعل جمهور الزمالك مع صور زوجة مدربهم المفضل الذين طالبوا بعودته، والذي بات قريبًا جدًا من قيادة الأبيض، وفقًا لمصدر مطلع داخل النادي.

زوجة فيريرا