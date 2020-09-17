شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلى ضد مصر المقاصة فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه النادى الأهلى مساء السبت المقبل، فريق مصر المقاصة على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدورى المصري.

موعد مباراة الأهلى ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة





يلتقى الأهلى مع فريق المقاصة فى الثامنة مساء السبت المقبل، والتى سوف تذاع على قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصرى لبطولة الدورى المصري.

يأمل الأهلى فى حسم بطولة الدورى بعدما تأجل التتويج للجولة القادمة بعد التعادل السلبى مع الاتحاد السكندرى فى اللقاء الذى جمعهما فى الجولة 27 من عمر البطولة.

الأهلى ضد المقاصة





فى المقابل، يدخل مصر المقاصة اللقاء فى المركز السادس فى الترتيب برصيد 36 نقطة، وكانت آخر مباراة جمعته بالشياطين الحمر فى الدورى خسر فيها الفريق بهدفين مقابل لا شيء، ويسعى الفريق لتقديم أداء متميز وحصد المزيد من النقاط لتحسين ترتيبه فى الجدول.

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ويواجه الأهلى أزمة مُثيرة فى خط الدفاع أمام المقاصة، بعد إصابة ياسر إبراهيم بفيروس كورونا قبل لقاء الاتحاد السكندرى، كما تعرض رامى ربيعة مدافع الفريق للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال المباراة ذاتها ولم يتحدد موقفه من مباراة المقاصة المقبلة، بينما يغيب محمود متولى مدافع الفريق عن الملاعب لمدة تسعة أشهر تقريباً لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى منذ شهر، كما يفتقد الفريق أحمد فتحى فى مباراة المقاصة بسبب الطرد فى لقاء الاتحاد وهو ما زاد من معاناة دفاع الأحمر لأن الجهاز الفنى للفريق يضطر أحياناً لتوظيف فتحى فى خط الدفاع.

الأهلي ضد المقاصة





ولا يملك الأهلى حالياً فى خط الدفاع سوى أيمن أشرف الذى يلعب فى الأساس كظهير أيسر لكنه يُشارك مع الفريق منذ فترة طويلة فى خط الدفاع، ويبحث فايلر مع معاونيه سُبل إنهاء أزمة الدفاع إذا ما تأكد غياب ربيعة عن مباراة المقاصة التى يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل حسم بطولة الدورى رسمياً.