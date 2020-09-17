طلعت يوسف: تم إيقاف نور السيد لنهاية الموسم.. و"اتخضيت" من قرار كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني للاتحاد السكندري، طلعت يوسف، إنه بالاتفاق مع مجلس إدارة ناديه على إيقاف لاعب فريقهم نور السيد لنهاية الموسم بالإضافة إلى خصم جزء من قيمة عقده.

وأضاف يوسف خلال مداخلة ببرنامج ملعب ONTime:"نور أخطأ وحصل على وعقاب منى ولا أريد الدخول في تفاصيل فالواقعة صوت وصورة وسيتم خصم نسبة من عقده ولن يُشارك حتى نهاية الموسم وهناك برنامجه تم وضعه له لتنفيذه مع مدرب الأحمال فهو أخطأ خطأ لا يغتفر وحدث مرة واثنتين وثلاثة وعُوقب عقاب شديدة واعتذر أمام الفرقة".

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واسترسل المدير الفني للاتحاد:"محمد مصيلي رئيس النادي كان يرغب في التصعيد فهو يدرك من الشخص الذي يتعامل معه.. ولا أريد الحديث عن التفاصيل.

وبسؤاله عن رؤيته لرحيل كارتيرون من الزمالك، رد يوسف:"(اتخضيت) من قراره وواضح أن الأمر مادي لكن نحن في وقت الاحتراف لن تستطع قول أي شيء له ولكنه أساء لاسمه في المستوى العام.

وأتم يوسف تصريحاته بقوله:"أتوقع عدم استمرار كارتيرون مع التعاون ولا أدرى من سيثق فيه بعد رحيله".