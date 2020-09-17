عماد النحاس يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

اختار عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب التشكيل المثالي لمنتخب مصر على مدار التاريخ. وجاء التشكيل الذي اختاره النحاس، عبر برنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار كالتالي: اللبس الذي يقدمه احمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار كالتالي: حراسة المرمى: ثابت البطل Advertisements خط الدفاع: هاني رمزي ، إبراهيم يوسف، إبراهيم حسن، ربيع ياسين خط الوسط : مجدي عبد الغني ، اسماعيل يوسف ، مصطفى عبده خط الهجوم: طاهر ابو زيد، محمود الخطيب ، حسام حسن

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