حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على الاطمئنان على حالة حارس مرمى فريق المرتبط لكرة اليد عبدالله محمود "شيكا"والذي اجرى جراحة دقيقة بالرباط الصليبي أمس الأربعاء بأحد المستشفيات الخاصة تحت اشراف الدكتور أيمن فريد وذلك على أثر الإصابة في مباراة الفريق مع نادي أكتوبر في الدوري العام.
وكان المستشار مرتضى منصور قد أمر بتحمل تكاليف العملية والعلاج على نفقة نادي الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يطمئن على لاعب اليد بالزمالك بعد إصابته بالرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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