أكد أحمد حسام ميدو أنه اتخذ قرارا بعدم خوض تجربة التدريب في مصر مجددا .
وقال ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: " إدارات الأنديةفي مصر من اسهل القرارات التي تتخذها هي إقالة المدير الفني". وكشف ميدو: بكيت بعد ابلاغي برحيلي عن تدريب مصر للمقاصة لانني اشعر أن الفريق قادم رغم غياب الانتصارات وطلبت من الإدارة حتى اعلان القرار بشكل رسمي حتى اقوم بوداع اللاعبين ".
واضاف: " مندهش من موقف كارتيرون ورحيله عن الزمالك دون أن يقوم بوداع لاعبيه ".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: اتخذت قرارا بعدم التدريب في مصر مجددا وبكيت بعد الرحيل عن المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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