ميدو: اتخذت قرارا بعدم التدريب في مصر مجددا وبكيت بعد الرحيل عن المقاصة

أكد أحمد حسام ميدو أنه اتخذ قرارا بعدم خوض تجربة التدريب في مصر مجددا .

وقال ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: " إدارات الأندية

في مصر من اسهل القرارات التي تتخذها هي إقالة المدير الفني". وكشف ميدو: بكيت بعد ابلاغي برحيلي عن تدريب مصر للمقاصة لانني اشعر أن الفريق قادم رغم غياب الانتصارات وطلبت من الإدارة حتى اعلان القرار بشكل رسمي حتى اقوم بوداع اللاعبين ".

واضاف: " مندهش من موقف كارتيرون ورحيله عن الزمالك دون أن يقوم بوداع لاعبيه ".